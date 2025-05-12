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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki 2 yemeğin fiyatı sosyal medyada paylaşıldı! Yorumlar gecikmedi

MasterChef'te uzun yıllardır jüri olarak adından söz ettiren Mehmet Yalçınkaya'nın restoranına giden bir kişi fiyatları ve yediği yemekleri paylaştı. Fiyatlar hemen yayıldı ve sosyal medyada gündem oldu.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranındaki 2 yemeğin fiyatı sosyal medyada paylaşıldı! Yorumlar gecikmedi
Kubra Akalın

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu hazırlıkları sürerken yarışmada jüri olan şefler de zaman zaman gündeme geliyor. Bir süre önce boykot paylaşımı yaptığı iddialarıyla gündem olan Somer Şef'ten sonra şimdi de Mehmet Yalçınkaya'nın restoran fiyatları gündemde.

MasterChef'te zaman zaman gergin tavırlarıyla dikkat çeken Mehmet Yalçınkaya'nın restoranından yemek fiyatları sosyal meydada paylaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Mehmet Şef'in mekanından yaptığı paylaşımla keşli mantı ve dana bonfile ile kalamarla yapılan Serseri adlı yemeklerin fiyatlarını paylaştı. 2 parça büyük mantının olduğu keşli mantının porsiyonu 700 TL iken paylaşımda Serseri adlı porsiyonun tabağının ise 1550 TL olduğu söylendi.

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Sosyal medyada ise fiyatlara hemen yorumlar geldi. Kimi bu fiyatların çok fazla olduğunu söylerken kimi ise fine dining restoranda fiyatların normal olduğunu yazdı.

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Sosyal medyada "Döner daha pahalı", "O mantıyla doyulur mu?", "Burası doymalık yer değil bunu bilerek gidince fiyatlar normal" yorumları yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya
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