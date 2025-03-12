"Zeytinyağlı dolmanın tanesi 10 liraya satılıyormuş" diyerek Somer Şef'e sordu! "Gıda fiyatları..."

MasterChef Türkiye jürisi Somer Sivrioğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen bir isim. Gerek aşk hayatı gerek yarışma dışındaki hayatıyla sık sık adından söz ettiren Somer Şef, Armağan Çağlayan'a konuk oldu.

Çağlayan ve Somer Şef arasında gıda fiyatları konusunda da diyalog yaşandı. "Türkiye'de de var mı restoran?" diyen Çağlayan'a Şef "Var" yanıtını verdi.

Yeni projeler olduğunu söyleyen Somer Şef'e Armağan Çağlayan "Türkiye'de sanki bu ekonomik krizde ilk etkilenen ve en çok sarsılacak olan sektör yemek içme sektörü gibi duruyor" deyince şu yanıtı aldı:

"NE UCUZ NE PAHALI ALGIMIZI KAYBETTİK"

Dünyada her zaman için yani en ufak bir krizde her zaman için ilk etkilenen sektör bizim sektördür. Kabaca yapılan maliyetle alakası yok işin içine giren o kadar çok farklı etmen var ki var var üstüne var. Çok ciddi şekilde israf var. Türkiye'de restoran sektöründe şu anda ciddi sıkıntımız var" dedi.

Armağan Çağlayan bunun üzerinde sosyal medyada gördüğü bir fotoğrafı anlatarak "Zeytinyağlı dolmanın tanesi 10 liraya satılıyormuş çok şaşırtıcı geldi bana. Ne ucuz ne pahalı algımızı kaybettik. Bana şaşırtıcı gelen çocukluğumun zeytinyağlı dolmasının taneyle satılıyor olması aslında" ifadelerini kullandı.

"BANA ŞAŞIRTICI GELMİYOR"

Somer Şef ise şu yanıtı verdi:



"Bana çok şaşırtıcı gelmiyor aslında iş artık profesyonelliğie döndü. Bir sürü insan bu işten para kazanıyor ve bir şekilde de bir kârlılık amacı gütmek zorundalar yani sadece yemek tarafında değil içki tarafında dünyanın en pahalı içkisi Türkiye'de satılıyor alkol bazında söylüyorum, oradan da para kazanamıyorsan neredeyse oranın da kâr marjı çok düşük o yüzden gıda fiyatları Türkiye'de çok arttı."