MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olmayı sürdürüyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu program, her bölümüyle izleyicinin ilgisini çekiyor.

Programın şefleri özel hayatları ve restoranlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Son dönemde kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiğimiz Somer Sivrioğlu şimdi de restorandaki fiyatlarla gündem oldu.

Bir TikTok kullanıcısı Somer Sivrioğlu'nun 'Efendy' isimli restoranına gitti. Fiyatları ve yemekleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı 'Biz her şeyi merak ettiğimiz için tadım menüsü söyledik. Kişi başı 3600 liraydı ve en az 2 kişi olmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.