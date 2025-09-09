MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı...

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu şimdi de restoranındaki tadım menüsüyle adından söz ettirdi. Sivrioğlu'nun restoranındaki fiyatlar dikkat çekti.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı...
Öznur Yaslı İkier

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olmayı sürdürüyor. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri koltuğunda oturduğu program, her bölümüyle izleyicinin ilgisini çekiyor.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı... 1

Programın şefleri özel hayatları ve restoranlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Son dönemde kendisinden 25 yaş küçük Tilbe Uslu ile yaşadığı aşkla adından söz ettiğimiz Somer Sivrioğlu şimdi de restorandaki fiyatlarla gündem oldu.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı... 2

Bir TikTok kullanıcısı Somer Sivrioğlu'nun 'Efendy' isimli restoranına gitti. Fiyatları ve yemekleri paylaşan sosyal medya kullanıcısı 'Biz her şeyi merak ettiğimiz için tadım menüsü söyledik. Kişi başı 3600 liraydı ve en az 2 kişi olmak gerekiyor' ifadelerini kullandı.

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu nun restoranındaki tadım menüsü gündem oldu! Kişi başı fiyatı... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Müstehcen programa rakip getirmek istediler ama...Müstehcen programa rakip getirmek istediler ama...
Ünlü oyuncu evleniyor! Düğün tarihi belli olduÜnlü oyuncu evleniyor! Düğün tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Masterchef Somer Sivrioğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

İş imzaya kaldı! F.Bahçe'de yeni teknik direktör an meselesi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Çalışanlar dikkat! Eşine sürpriz yaptı, işinden atıldı... İşte sebebi

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Trump viagra mı içti? Milyonların gözü önünde oldu... Sosyal medyada infiale yol açtı

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Havaalanına bikini ve pareoyla geldi! "Üstümü arıyorlar"

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

Hain tam o sırada bakın ne yapmış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.