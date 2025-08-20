MAGAZİN

MasterChef Merve Gezgin elendi aşk dedikodusu patladı! İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu! 'Tüm konuşmalarımız sahteymiş'

MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmada bu defa aşk dedikodusu patlak verdi. MasterChef'ten Merve Gezgin'in elenmesinin ardından İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu. Gezgin'in sitem dolu vedası ise dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef Merve Gezgin elendi aşk dedikodusu patladı! İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu! 'Tüm konuşmalarımız sahteymiş'
Öznur Yaslı İkier

MasterChef Türkiye'nin ikinci haftasında tansiyon hiç düşmeden devam ediyor. Bu hafta yarışmaya veda eden isim Merve Gezgin oldu.

Gezgin elenmesinin ardından sitem dolu bir veda mesajı yayınladı. Uzunca bir metin paylaşan Merve, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

MasterChef Merve Gezgin elendi aşk dedikodusu patladı! İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu! Tüm konuşmalarımız sahteymiş 1

''Demek ki her savaş kazanmak uğruna verilmiyormuş.. İnsan kaybettiğinde değil vazgeçtiğinde yenilirmiş. Bugün Masterchef yolculuğuma veda ediyorum. Bu bir gitmekle kalmak arasında vermiş olduğum savaştı her anlamda verilmiş en güzel savaşımdı. Bazen kendini seçerek bir döngüyü kırarsın! Bu zamana kadar bana iyi gelmeyen hiçbir şeyi hayatımda istemedim. İlk hafta değer verdiğim güzel dostluklar için söz verip çıktım fakat aynı manipülasyonlar devam ettikçe mesleğimi riske atıp hiçbir şey yapmadan çıkmak istedim sadece. Hiçbirinizin arkada neler yaşadığımızdan haberi dahi olmadan evlerinize misafir olduk. Görünmeyen onca gözyaşı bilinmeyen onca yaşanmışlıklar..

Psikolojik olarak çok zorlandığım bir süreçti. Evet psikolojime yenildim! İlk günün ağırlığını üzerimden atamadım atamadıkça stresim daha da çok arttı ve bu tabaklarıma yansıdı hiçbir şey yapmak istemedim. Sizler anlam veremediniz ama Merve’nin vazgeçişini sizlere izlettiğim için sadece beni destekleyen herkesten özür diliyorum.. Hepimiz belli alanlarda mesleklerini devam ettiren şefleriz ama ne yazık ki çalıştığımız mutfaklar gibi değil,hiçbir şey göründüğü gibi değil, çok ayrı zorlu bir macera, bu macerayı buraya kadar yaşamakta çok güzeldi benim için. Tabaklara yemeğin dışında, kendimi ve karakterimi yansıtabildiysem ne mutlu bana! Ve; Benim şu hayattan aldığım en büyük ders kimseyi yargılamamak.. bu dersi almaya herkesi davet ediyorum. Biliyorum ki hiçbir şey bitmedi hayallerime kendimi toparlayıp gerçekleştirmeye devam edicem. Herşeye rağmen iyilikle gülerek Yola devam. Bu anlayışlı olduğum son yıldı herkese bol şans. İYİLİĞİN KAZANMASI DİLEĞİYLE!''

MasterChef Merve Gezgin'in hem sitem, hem de duygusal vedasının ardından yarışmada aşk dedikoduları patladı. Gezgin'in adı İlhan Karabulut ile anıldı.

MasterChef Merve Gezgin elendi aşk dedikodusu patladı! İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu! Tüm konuşmalarımız sahteymiş 2

MESAJLAR İFŞA OLDU

MasterChef Eylül'ün, geçtiğimiz hafta Merve ve İlhan arasındaki mesajları ifşalaması gündeme geldi. İlhan'ın Merve'yi kendi takımına almaması sonucunda ikili arasında küslük yaşanmıştı.

İlhan'ın Merve'ye 'Bana neden kızdın peki?' diye sorması üzerine Merve, “En güvendiğim insan beklemediğim şekilde çıktı, ben sana fazla değer vermişim. Burası duygusallık düşünülecek yer değilmiş! Tüm konuşmalarımız sahteymiş meğer' diye yanıt vermesi dikkat çekti.

MasterChef Merve Gezgin elendi aşk dedikodusu patladı! İlhan Karabulut ile mesajları ifşa oldu! Tüm konuşmalarımız sahteymiş 3

Masterchef
