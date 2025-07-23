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MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti

MasterChef Türkiye'de heyecan ve kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ediyor. Şeflerin titiz değerlendirmeleri ve zorlu parkurların ardından, ana kadroya katılacak ilk 10 yarışmacı belli oldu. Gözlerin yedek kadroya çevrildiği süreçte MasterChef'te beklenmedik bir olay yaşandı. İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti.

MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti
Öznur Yaslı İkier

MasterChef All Star’da heyecan her geçen bölümde artarak devam ediyor. İlk 10 yarışmacının belli olduğu programda gözler yedek yarışmacılara çevrildi.

İkinci gruptaki yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta kıyasıya bir mücadele veriyor.

MasterChef Türkiye de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti 1

YARIŞMAYI TERK ETTİ

Ancak MasterChef Türkiye'de beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Rukiye Öztürk 'Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum.' diyerek gözyaşları içinde önlüğünü çıkarttı.

MasterChef Türkiye de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti 2

Rukiye Öztürk'ün o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'keşke bırakmasaydı', 'önlüğü hak etmişti', 'yanlış karar oldu' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Türkiye de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti 3

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Anahtar Kelimeler:
Masterchef Rukiye Öztürk
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