MasterChef Türkiye'de şaşırtan anlar! İddialı yarışmacı Rukiye Öztürk ağlayarak yarışmayı terk etti

MasterChef All Star’da heyecan her geçen bölümde artarak devam ediyor. İlk 10 yarışmacının belli olduğu programda gözler yedek yarışmacılara çevrildi.

İkinci gruptaki yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için tüm hünerlerini sergileyerek mutfakta kıyasıya bir mücadele veriyor.

YARIŞMAYI TERK ETTİ

Ancak MasterChef Türkiye'de beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Rukiye Öztürk 'Kendime koyduğum bir hedef vardı. Bazı noktalarda pes etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum.' diyerek gözyaşları içinde önlüğünü çıkarttı.

Rukiye Öztürk'ün o anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada; 'keşke bırakmasaydı', 'önlüğü hak etmişti', 'yanlış karar oldu' gibi yorumlar yapıldı.