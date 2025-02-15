MasterChef Semih Temiz aşkını ilan etti! Sevgilisi Survivor'dan çıktı! Bakın kimmiş

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ocak ayında final yapan MasterChef Türkiye, yarışmacılarıyla sık sık gündeme geliyor. Onur'un şampiyon olduğu yarışmayı 3. olarak tamamlayan Semihcan Temiz, özel hayatıyla gündeme geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran MasterChef Semih, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde aşkını ilan etti.

SEVGİLİSİ BAKIN KİMMİŞ...

Sevgililer Günü paylaşımı yapan Semihcan Temiz'in sevgilisi de tanıdık çıktı. Temiz'in romantik karelerini yayınladığı sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül olduğu öğrenildi.

Sancakay Ilım, 2021 yılında Survivor'da mücadele etmiş performansıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.