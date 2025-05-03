MasterChef Şirin Sadegzade imaj tazeledi! Yeni hali pek beğenilmedi

MasterChef 2024 sezonu büyük bir heyecanla son buldu. Onur'un şampiyon olduğu yarışmada, sezonu altıncı olarak İran'dan gelen Şirin tamamlamıştı.

Eğlenceli paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken İranlı yarışmacı imaj tazeledi. Yeni görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşan Şirin Sadegzade'nin yeni görüntüsü pek beğenilmedi.

YORUM YAĞDI

Saçlarını kızıla boyatan Şirin Sadegzade için sosyal medyada; 'saçlar olmamış', 'eski hali daha güzeldi', 'bu saç rengi sana gitmemiş', 'siyah daha çok yakışıyordu' gibi yorumlar yapıldı.