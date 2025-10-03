MAGAZİN

MasterChef'te gizli telefon ortaya çıktı! Somer Sivrioğlu 'İçinde neler var neler...' diyerek ifşa etti! Kamera kayıtları ortaya çıktı

Tv8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu hafta yine yer yerinden oynuyor. Yarışmanın yeni bölümüne bu defa içeriye sokulan gizli telefon damga vurdu. O telefonu bulan Somer Sivrioğlu 'İçinde neler var neler...' diyerek ifşa etti. Kamera kayıtları da ortaya çıktı.

MasterChef'te gizli telefon ortaya çıktı! Somer Sivrioğlu 'İçinde neler var neler...' diyerek ifşa etti! Kamera kayıtları ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef Türkiye her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor. Yarışmanın yeni bölümüne bu defa 'gizli telefon' vakası damga vurdu.

MasterChef te gizli telefon ortaya çıktı! Somer Sivrioğlu İçinde neler var neler... diyerek ifşa etti! Kamera kayıtları ortaya çıktı 1

MasterChef'in yeni bölüm fragmanında Somer Şef yarışmacılara bir telefon bulduğunu söylüyor ve Onur telefonun kendisine ait olmadığını söylüyor.

MasterChef te gizli telefon ortaya çıktı! Somer Sivrioğlu İçinde neler var neler... diyerek ifşa etti! Kamera kayıtları ortaya çıktı 2

Fakat Somer Şef telefonda bazı numaralar olduğunu ve konuşulan kişilerden birinin de eski bir yarışmacı olduğunu dile getiriyor. Somer Sivrioğlu 'İçinde neler var neler...' diyerek tüm arama kayıtlarının incelendiğini belirtiyor. Ancak telefonun sahibinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

MasterChef te gizli telefon ortaya çıktı! Somer Sivrioğlu İçinde neler var neler... diyerek ifşa etti! Kamera kayıtları ortaya çıktı 3

MASTERCHEF TELEFON OLAYI NEDİR?

Yarışmanın 1 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan bölümünde, Somer Şef yarışmacılara 'herhangi birinizde telefon var mı?' sorusunu yöneltmişti.

Somer Şef 'Kulağıma bazı söylentiler geldi, arama yapılsın' açıklamasında bulunmuştu. MasterChef Türkiye'nin 2 Ekim 2025 tarihinde yayınlanan bölümünde ise yarışmacılara kamera görüntüleri izletilmişti.

Erkekler evinin önündeki görüntülerde iki kişinin bahçeden duvarın o kısmına bir şeyler yerleştirdiği görülmüştü. Evin içerisindeki görüntülerde ise Onur'un bahçede gezdiği görüntülere yansımıştı.

