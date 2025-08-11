MasterChef'te ilk veda! MasterChef'te kim elendi ve kim gitti?

MasterChef Türkiye'de rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Ana kadronun belirlenmesinin ardından, yarışmacılar ilk kez eleme stresiyle karşı karşıya geldi. Haftanın en başarısız tabaklarını yapan Gizem, Tunahan, Cansu, İrem, İhsan, Özkan ve Çağlar, eleme potasına girdi.

Eleme gecesinde yarışmacılar, şeflerin belirlediği yemekleri en iyi şekilde yaparak potadan çıkmaya çalıştı. İlk turda yapılan yemekler sonucunda bazı yarışmacılar rahat bir nefes alırken, Tunahan ve İrem son ikiye kaldı.

İkinci turda ise şefler, yarışmacılardan daha zorlu bir yemek yapmalarını istedi. Tunahan ve İrem, son ana kadar mücadelelerini sürdürdü. Ancak, şeflerin tadımları sonucunda Tunahan'ın tabağı, İrem'in tabağına göre daha zayıf bulundu.

YARIŞMADAN İLK ELENEN İSİM...

Böylece, MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda ilk elenen isim Tunahan oldu. Tunahan'ın elenmesi, hem yarışmacılar arasında hem de izleyicilerde büyük bir üzüntü yarattı. Yarışmaya veda eden Tunahan, duygusal bir konuşma yaparak, MasterChef deneyiminin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Diğer yarışmacılara başarılar dileyen Tunahan, hayallerinin peşinden gitmeye devam edeceğini belirtti.