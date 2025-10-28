MasterChef'te kavga çıktı! "Bir patlatırım, çakarım seni yere!"

MasterChef 2025, tüm hızıyla devam ediyor. Kıran kırana mücadele sürerken yarışmacılar arasında zaman zaman da tansiyon yükseliyor.

Son bölümde tadım sırasında “Gilgeri Toast” adlı yemeği hazırlayan Sezer, rakip takımdan Gizem’in ekmeğiyle ilgili yorum yapınca ortam gerildi.

Gizem, “Sana bunu defalarca söyledim. Ben her seferinde kibar kibar uyardım. Kendi tabağınla ilgilen” diyerek tepki gösterdi.

Sezer ise, “Biz seninle böyle atışıyoruz. İstemiyorsan yapmam ama sen de bana böyle bir şey söylersen karşılık veririm” dedi.

Bu sırada araya giren Çağatay, 'Çıkar mısın?' yorumu sonrasında “Bir dur s... belanı. Ben Barış’a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!” diyerek Sezer’in üzerine yürüyünce stüdyoda tansiyon yükseldi.

Diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi ayırdı. Sezer ise “Sen kime konuşuyorsun? Hayırdır yani?” sözleriyle tepki verdi.