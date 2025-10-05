MasterChef'te Nisa'nın sevgilisi kim? "Eski yarışmacı" deyince...

MasterChef Türkiye'de sular durulmuyor! MasterChef Türkiye, her sezonuyla izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Yarışmacılar arasındaki rekabetin yanı sıra, yaşanan aşk dedikoduları da programın reytinglerini artırıyor.

Son olarak, yarışmacı Nisa'nın yaptığı itiraf, gündeme bomba gibi düştü. Nisa, Danilo Şef'e açıklama yaparken, "Benim flörtüm dışarıda kaldı. Eski yarışmacı. Konuşmam yasak" diyerek şoke etti.

Bu itiraf, hem stüdyodaki diğer yarışmacıları hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi.

Nisa'nın bu itirafı üzerine, akıllara tek bir soru geldi: Nisa'nın sevgilisi kim?

Sosyal medyada bu soruya yanıt arayan binlerce kişi, çeşitli tahminlerde bulunuyor. Daha önce Barış'la aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan Nisa'nın, bu sefer elenen bir yarışmacıyla birlikte olduğu haberi, kafaları iyice karıştırdı.