MasterChef'te tansiyon yükseldi! Çağatay Doğanoğlu Mehmet Şef'in üstüne yürüdü! İddialı yarışmacı için karar verildi

MasterChef'in son bölümüne yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Çağatay Doğanoğlu ile Mehmet Şef arasındaki gerginlik damga vurmuştu. Mehmet Şef Çağatay'ı 'Çık dışarı, terbiyesiz' diyerek stüdyodan kovunca Çağatay ünlü şefin üstüne yürümüştü. İddialı yarışmacı için karar verildi.

MasterChef 2025 yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde herkesi şaşırtan bir olay yaşanmıştı.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonunda şefler Nisa'yı tebrik ederken Çağatay'ın balkondaki arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef'i kızdırdı. Çok sinirlenen Mehmet Şef, "Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz" dedi.

Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı. Balkondakiler de "Sus, konuşma" diyerek onu uyardı.

'DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Bunun üzerine "Çağatay diskalifiye mi olacak?", "Çağatay'a ne oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.

'HADDİMİ AŞTIM'

Yarışmanın son bölümünde stüdyoya gelen Çağatay, "Şefim nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ne yaptığımın adını koyamıyorum. Saygısızlık desem terbiyesizlik desem az kalır. Haddimi aştığımın farkındayım, çok ileri gittim. Çok büyük saygısızlık ettim size. Siz bir babasınız, bir öğretmensiniz. Buraya gelip sizden özür dilemek istedim. Belki yeterli gelmez ama elimden başka bir şey gelmiyor. Sonuç ne olursa olsun gelip özür dileyip, elinizi öpmek istedim" dedi.

"KARARI MEHMET ŞEF VERSİN"

Somer Şef de 7-8 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi ve "Normalde biz bu kararları beraber alırız ama bu olayın üzerinde benim kişisel bir kararım var. Bu gece seninle ilgili kararı Mehmet Şef'in vermesi lazım" dedi. Danilo Şef de onu destekledi.

"BİR USTA OLARAK KIRILDIM"

Mehmet Şef de "Şimdi öncelikle dün olan olayı sen de biliyorsun bir dolmuşluğu var. Birçok defa uyarılarımız var. Benim patlama nedenim dünle alakalı değil. İkincisi yaptığın olaya gelince, bir usta olarak ben kırıldım. Bizim sizlerle bir usta çırak ilişkimiz var. Benim iş tutuşum sert, bunu herkes bilir" dedi.

"Hayatım boyunca da genç insanları kaybetmemek için uğraştım ama attığım fırçaların da haddi hesabı yok" diyen Yalçınkaya, Beni değiştiremezsin, bizim buradaki uyarılarımızın sebebi iş, şahsi değil" şeklinde konuştu.

"ÇOK PİŞMANIM"

Mehmet Yalçınkaya, sözlerine "Affederim. Sen genç bir adamsın" diye devam etti.

Çağatay da sonrasında koşup Mehmet Şef'in elini öptü. Mehmet Şef, "Takma kafana" dedi.

Sonrasında diğer şefleri de öpen Çağatay ardından gözyaşlarına boğuldu.

Çağatay, açıklamasında "Yapmayacağım bir şey yaptım. Çok pişmanım, çok teşekkür ederim Mehmet Şef'e de beni affettiği için. Sizlerden de özür dilerim" ifadelerini kullandı.

