MasterChef Türkiye'de ilk ceket sahibini buldu! Şef Maksut Aşkar'ın elinden ceketi giydi

MasterChef Türkiye 2025'te heyecan dorukta! 30 Kasım 2025 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, sezonun en kritik anlarından biri yaşandı: İlk ceket oyunu. Yarışmacılar, MasterChef hayallerini gerçekleştirmek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için tüm hünerlerini sergiledi.

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleriyle şekillenen gecede, yaratıcılık, teknik bilgi, sunum ve lezzet gibi kriterler ön plandaydı.

Çağatay, Sezer, Özkan, Hakan, Mert, Gizem, Sümeyye, Barış ceket içn büyük mücadele verdi.

MasterChef'nin dün akşamki bölümünü şef Maksut Aşkar, yarışmaya konuk oldu.

Yarışmacılardan Maksut Aşkar'ın imza yemeği, kendi usülüyle hazırladığı tavuk kadınbudu tarifini yapması istendi. 7 aşamalı tarif yarışmacıları epey zorladı.

MasterChef'te ilk ceketi alan isim Çağatay oldu.