MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

MasterChef yarışmacısının kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Seyirci rahatsız oldu

Türkiye'de olduğu gibi İngiltere'de de MasterChef büyük ilgiyle izleniyor. BBC’nin sevilen yemek yarışması MasterChef, bu kez yemeklerden çok bir yarışmacının kıyafetiyle gündeme geldi.

MasterChef yarışmacısının kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Seyirci rahatsız oldu
Kubra Akalın

MYNET DETAY- Türkiye'de ilgiyle takip edilen MasterChef'in farklı ülkelerde de farklı ülkelerde de reyting rekorları kırdığı biliniyor. BBC’nin sevilen yemek yarışması MasterChef de sık sık dış basında gündem oluyor.

İngiltere'nin ilgiyle izlenen MasterChef'inde bu kez yemeklerden çok bir yarışmacının kıyafeti tartışıldı. Son bölümde izleyiciler, emlakçı Francesca’nın tek omuzlu siyah bluzunu mutfak için “uygunsuz” buldu.

MasterChef yarışmacısının kıyafeti uygunsuz bulundu! Seyirci rahatsız oldu 1

İZLEYİCİLER RAHATSIZ OLDU

Francesca, yarışmada limonla hazırladığı parçalanmış limonlu beze tatlısıyla jüri karşısına çıktı. Ancak ekrandaki birçok izleyici, sosyal medyada kıyafetini tartışmaya açtı.

MasterChef yarışmacısının kıyafeti uygunsuz bulundu! Seyirci rahatsız oldu 2
X (eski Twitter) kullanıcıları, “MasterChef mutfağı için uygun değil”, “Hijyenik görünmüyor” ve “Gece kulübüne gider gibi giyinmiş” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..." 'Yanmaz kefen" detayı Armağan Çağlayan'ı şoke ettiSeyhan Soylu'dan bomba Cübbeli Ahmet ifadeleri: "Birlikte olmadık ama..." 'Yanmaz kefen" detayı Armağan Çağlayan'ı şoke etti
Son hali gündemdeydi! İstanbul'u terk ediyorSon hali gündemdeydi! İstanbul'u terk ediyor

Anahtar Kelimeler:
Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

Ersel Yıldırım ilk kez açıkladı: "Kılıçdaroğlu yerine Hikmet Çetin..."

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

12 yıllık zorunlu eğitim süresi değişiyor

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray korkusu! Frankfurt yönetimi şimdiden harekete geçti

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Isparta'da korkunç ölüm! Beton mikserine düşüp can verdi

Ekranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Ekranlara geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

Deprem gerçeği gündemde! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy İstanbul için dikkat çeken tahminde bulundu: 'Asıl risk...'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.