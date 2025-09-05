MasterChef yarışmacısının kıyafeti 'uygunsuz' bulundu! Seyirci rahatsız oldu

MYNET DETAY- Türkiye'de ilgiyle takip edilen MasterChef'in farklı ülkelerde de farklı ülkelerde de reyting rekorları kırdığı biliniyor. BBC’nin sevilen yemek yarışması MasterChef de sık sık dış basında gündem oluyor.

İngiltere'nin ilgiyle izlenen MasterChef'inde bu kez yemeklerden çok bir yarışmacının kıyafeti tartışıldı. Son bölümde izleyiciler, emlakçı Francesca’nın tek omuzlu siyah bluzunu mutfak için “uygunsuz” buldu.

İZLEYİCİLER RAHATSIZ OLDU

Francesca, yarışmada limonla hazırladığı parçalanmış limonlu beze tatlısıyla jüri karşısına çıktı. Ancak ekrandaki birçok izleyici, sosyal medyada kıyafetini tartışmaya açtı.

X (eski Twitter) kullanıcıları, “MasterChef mutfağı için uygun değil”, “Hijyenik görünmüyor” ve “Gece kulübüne gider gibi giyinmiş” yorumlarıyla tepkilerini dile getirdi.