Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir?

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un dünya çapında yankı uyandıran eseri 'Masumiyet Müzesi', Netflix platformunda dizi olarak izleyiciyle buluştu. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplarken, başrol oyuncularının performansları da övgüyle karşılandı.

Özellikle Füsun karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'in performansı, izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Selahattin Paşalı'nın Kemal karakterini canlandırdığı dizide, Eylül Lize Kandemir'in Füsun karakterine kattığı derinlik ve duygusallık, izleyicileri derinden etkiledi. Genç oyuncunun performansı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından övgüyle bahsedildi. Dizinin popülerleşmesiyle birlikte, Eylül Lize Kandemir hakkında da merak uyandı.

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, 24 Aralık 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.75 boyu olan isim, Oğlak burcudur. Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak tamamlamıştır. Mühendislik eğitiminin ardından Erbulak Evi, Hilal Saral, Esin Doğan ve Tansu Biçer gibi usta isimlerden kamera önü oyunculuk dersleri almıştır. Ayrıca Craft Tiyatro'da Meisner tekniği üzerine çalışmıştır. Kandemir'in kariyer yolculuğu Zemheri dizisiyle başlamış, ilk olarak 'Kardeşlerim' dizisinde 'Yasmin' karakteriyle adından ses ettirmiştir.

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU

'Masumiyet Müzesi' dizisi, 1970'lerin İstanbul'unda geçen ve zengin bir ailenin oğlu olan Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasındaki imkansız aşkı konu alıyor. Dizi, aşkın takıntıya dönüşebileceği, bağımlılık ve kayıp gibi temaları derinlemesine işliyor. Kemal'in Füsun'a olan takıntısı, psikoloji literatüründe 'limerence' olarak adlandırılan bir durumu yansıtıyor. Limerence, bir kişiye yönelik yoğun, takıntılı ve istemsiz bir bağlanma hali olarak tanımlanıyor ve Kemal'in Füsun'a olan duyguları, bu kavramla açıklanabiliyor. Orhan Pamuk'un dizinin uyarlamasından memnun olduğu belirtilirken, yazarın Hollywood'daki ilk denemeden memnun kalmadığı ve bu nedenle senaryoyu görmeden kimseye uyarlama izni vermediği ifade edildi. Dizi, Zeynep Günay'ın yönetmenliğinde ve Kerem Çatay'ın yapımcılığında hayata geçirildi.