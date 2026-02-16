MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir?

Orhan Pamuk'un ünlü romanı 'Masumiyet Müzesi'nin Netflix uyarlaması büyük ilgi görüyor. Selahattin Paşalı ile başrolü paylaşan Eylül Lize Kandemir'in performansı dikkat çekerken, genç oyuncunun yaşı da merak konusu oldu. Dizi, 1970'lerin İstanbul'unda geçen tutkulu bir aşk hikayesini anlatıyor.

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir?
Çiğdem Berfin Sevinç

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un dünya çapında yankı uyandıran eseri 'Masumiyet Müzesi', Netflix platformunda dizi olarak izleyiciyle buluştu. Dizi, yayınlandığı ilk günden itibaren büyük beğeni toplarken, başrol oyuncularının performansları da övgüyle karşılandı.

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir? 1

Özellikle Füsun karakterine hayat veren Eylül Lize Kandemir'in performansı, izleyicilerin ve eleştirmenlerin dikkatini çekti. Selahattin Paşalı'nın Kemal karakterini canlandırdığı dizide, Eylül Lize Kandemir'in Füsun karakterine kattığı derinlik ve duygusallık, izleyicileri derinden etkiledi. Genç oyuncunun performansı, sosyal medyada da geniş yankı buldu ve birçok kişi tarafından övgüyle bahsedildi. Dizinin popülerleşmesiyle birlikte, Eylül Lize Kandemir hakkında da merak uyandı.

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir? 2

EYLÜL LİZE KANDEMİR KİMDİR?

Eylül Lize Kandemir, 24 Aralık 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1.75 boyu olan isim, Oğlak burcudur. Kandemir, Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak tamamlamıştır. Mühendislik eğitiminin ardından Erbulak Evi, Hilal Saral, Esin Doğan ve Tansu Biçer gibi usta isimlerden kamera önü oyunculuk dersleri almıştır. Ayrıca Craft Tiyatro'da Meisner tekniği üzerine çalışmıştır. Kandemir'in kariyer yolculuğu Zemheri dizisiyle başlamış, ilk olarak 'Kardeşlerim' dizisinde 'Yasmin' karakteriyle adından ses ettirmiştir.

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir? 3

MASUMİYET MÜZESİ KONUSU

'Masumiyet Müzesi' dizisi, 1970'lerin İstanbul'unda geçen ve zengin bir ailenin oğlu olan Kemal ile yoksul akrabası Füsun arasındaki imkansız aşkı konu alıyor. Dizi, aşkın takıntıya dönüşebileceği, bağımlılık ve kayıp gibi temaları derinlemesine işliyor. Kemal'in Füsun'a olan takıntısı, psikoloji literatüründe 'limerence' olarak adlandırılan bir durumu yansıtıyor. Limerence, bir kişiye yönelik yoğun, takıntılı ve istemsiz bir bağlanma hali olarak tanımlanıyor ve Kemal'in Füsun'a olan duyguları, bu kavramla açıklanabiliyor. Orhan Pamuk'un dizinin uyarlamasından memnun olduğu belirtilirken, yazarın Hollywood'daki ilk denemeden memnun kalmadığı ve bu nedenle senaryoyu görmeden kimseye uyarlama izni vermediği ifade edildi. Dizi, Zeynep Günay'ın yönetmenliğinde ve Kerem Çatay'ın yapımcılığında hayata geçirildi.

Masumiyet Müzesi dizisiyle gündemde: Eylül Lize Kandemir kimdir? 4

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra gelen itirafSelçuk Yöntem’den yıllar sonra gelen itiraf
Uyuşturucu test sonuçları belli olduUyuşturucu test sonuçları belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eylül Lize Kandemir Masumiyet Müzesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Kabus gibi gece! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, dalgaların boyu mendirekleri aştı

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

Eşini öldürüp babasını aradı: 'Kızını kestim, gel al'

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Rams Başakşehir - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Epstein dosyalarında adı geçen ünlülerin tam listesi paylaşıldı!

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Darphane'den yeni karar! 25 kuruşun ardından... Artık basılmayacak

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

Cebinizden para çıkmayacak! İki pilot il seçildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.