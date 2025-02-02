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Matcha yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilmişti! Elvin Levinler açıklama yaptı

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
02.02.2025 22:42
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Ünlü oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günler kalp ameliyatı olduğunu duyurmuştu. Ardından ise ünlü isim "Matcha" konusunda doktorunun kendisini uyardığını belirtmişti. Levinler, daha sonra "Matcha yüzünden ameliyat oldu" haberleri çıkınca açıklama yaptı.

Matcha yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilmişti! Elvin Levinler açıklama yaptı

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alınmıştı. Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını söylemişti.

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Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek sosyal medyada takipçilerine seslenmişti.

Ameliyat olmuştu! Doktorundan 'matcha' uyarısı Ameliyat olmuştu! Doktorundan 'matcha' uyarısı

İDDİALARA YANIT VERDİ!

'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. "Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
matcha çayı Kalp‎
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