Matcha yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilmişti! Elvin Levinler açıklama yaptı

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alınmıştı. Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını söylemişti.

Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek sosyal medyada takipçilerine seslenmişti.

İDDİALARA YANIT VERDİ!

'Matcha' yüzünden kalp ameliyatı geçirdiği iddia edilen Elvin Levinler, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. "Öncelikle kalbimden geçirdiğim operasyonu matcha yüzünden geçirmedim. Operasyon sonrası kalbimi fazla yormamak için bir bardak matcha içmeye devam edeceğim diyorum. Bu abartmama kararı benim için aslında genel bir karardı. Biraz daha bazı şeyleri abartmadan yapmaya karar verdim." dedi.