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  4. Kalp ameliyatı geçirmişti! Elvin Levinler'in doktorundan 'matcha' uyarısı

Kalp ameliyatı geçirmişti! Elvin Levinler'in doktorundan 'matcha' uyarısı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.01.2025 11:54
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Bir dönemin efsane dizisi Alemin Kralı'nda hayat verdiği 'Ayben' karakteri ile hafızalara kazınan Elvin Levinler son dönemde zor günler geçiriyor. Önce babasını kaybeden Elvin Levinler sonra da kalbinden operasyon geçirmişti. Ünlü isim doktorunun uyarısını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Kalp ameliyatı geçirmişti! Elvin Levinler'in doktorundan 'matcha' uyarısı

Oyuncu ve sosyal medya fenomeni Elvin Levinler, geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı şikayetiyle gittiği hastanede acil olarak ameliyata alınmıştı.

Hayranlarını korkutan Levinler'in ameliyat sonrası sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

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Levinler, fazla miktarda Matcha çayı tükettiğini ve bu durumun kalp ritminde bozulmaya yol açtığını söylemişti. Ünlü isim, doktorunun kendisini bu konuda uyardığını belirterek sosyal medyada takipçilerine seslendi.

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DOKTORU KESİNLİKLE UYARDI

Bir video çeken Levinler, "Doktorum ‘Matcha falan bilmediğiniz şeyleri çok fazla içmeyin’ dedikten sonra günde bir bardak matcha'mı içiyorum efendi gibi... Çok haklı. Matcha içmeyi çok abartmıştım, kahve içmeyi bıraktığımdan beri." ifadelerini kullandı.

ÇAY

MATCHA ÇAYI NEDİR?

Matcha, Japonya kökenli özel bir yeşil çay türüdür. Geleneksel yöntemlerle yetiştirilen çay yaprakları ince toz haline getirilerek tüketilir. Yüksek antioksidan içeriği ve enerji verici etkisi nedeniyle popüler olsa da, fazla tüketildiğinde kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesine yol açabilir.

Anahtar Kelimeler:
Alemin Kıralı dizisi
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