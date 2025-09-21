MAGAZİN

Matthew McConaughey uzun evliliğin sırrını verdi: "Küçük yatakta..."

Matthew McConaughey özel hayatına dair açıklamalarıyla dikkat çekti. 13 yıllık evliliğinin sırrını veren oyuncu yatak tavsiyesiyle dikkat çekti.

Kubra Akalın

Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey açıklamalarıyla gündeme geldi.

Oyuncu, 13 yıldır evli olduğu eşi Camila Alves ile sağlıklı bir evliliği sürdürmenin basit bir sırrı olduğunu söylüyor.

55 yaşındaki McConaughey, yeni kitabı “Poems & Prayers”’ta hayat derslerinden bazılarını kaleme aldı. Fox News Digital’e konuşan ünlü oyuncu, evinde yaptığı küçük bir değişikliğin eşiyle bağlarını güçlendirdiğini açıkladı.

Kitabında yer alan bir bölümde çiftlere “başarı için yatağı küçültmeyi” tavsiye eden Matthew McConaughey yayında da bu tavsiyesini yineledi.

McConaughey, “Evliliğiniz için yapabileceğiniz en iyi şey… Kesinlikle işe yarayacak bir yöntem, o king-size yatağı atmak ve queen-size yatakta uyumak” dedi.

Ünlü oyuncu, daha küçük bir yatağın neden daha güçlü bir bağ kurmaya yardımcı olabileceğini de anlattı:

“Çocuklarımız var. Arkadaşımızın evine gidiyoruz, dev gibi king-size yataklar birleştirilmiş, bütün çocuklar orada yatıyor. Başta güzel ama çocuklar büyüyünce çıkıyorlar. Bir sabah uyanıyorsun, bakıyorsun Camila futbol sahası kadar uzakta. Gece yatarken sarılmak istiyorsun, ama arada 3-4 metre mesafe var. Dedim ki, bu koca yatak evlilik için iyi değil. Biz de queen-size aldık, omuz omuza uyuyoruz. Evliliğiniz için çok iyi.”

