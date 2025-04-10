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Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye gitmişti! Onur Tuna meğerse yıllar önce büyük bir acı yaşamış

Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin görülen dava için adliyeye giden oyuncu Onur Tuna hakkında bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Onur Tuna yıllar sonra ilk defa aynı acıyı yaşadığını açıkladı.

Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye gitmişti! Onur Tuna meğerse yıllar önce büyük bir acı yaşamış
Kubra Akalın

Kadıköy’de İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesine ilişkin, 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Yoğun katılımın olduğu duruşmaya Belçim Bilgin, Onur Tuna, Ece Seçkin gibi ünlü isimler de geldi.

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Oyuncu Onur Tuna, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapınca bir gerçek ortaya çıktı.

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''Ahmet hepimizin evladıydı'' diyen ünlü oyuncu ''Öncelikle şiddet toplumuna hayır diyoruz. Gençler çok kıymetliler. Ahmet bizim için, herkes için çok değerli bir Türk çocuğuydu. Hepimizin evladıydı" diyerek şunları söyledi:

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"Kendi adıma şunu söylemek isterim, üniversitedeki ev arkadaşımı, Ege Üniversitesi inşaat mühendisliğinden mezun olmuş, bugün ilk defa söylüyorum, Tolgahan Aksu'yu bundan 15 yıl önce aynı şekilde, iki kişinin bıçaklaması sonucu kaybettim. Üniversitedeki ev arkadaşımı. Üstünden 15 yıl geçti. Ailesinin gözlerindeki acı hâlâ duruyor. Bunu yakından bilen bir insan olarak, Ahmet'in ailesinin yanında olmak için buradayım. Başka hiçbir şey için burada değilim.'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Onur Tuna Mattia Ahmet Minguzzi
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