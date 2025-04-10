Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin, Ece Seçkin... Hepsi Mattia Ahmet Minguzzi için adliyeye koştu! ''Kalbimiz paramparça''

Kadıköy'de bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin ilk dava bugün görülüyor.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis isteniyor.

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ünlü isimler de Minguzzi'nin ailesine destek olabilmek için soluğu Anadolu Adalet Sarayı'nda aldı. Davayı takip etmek için gelenler arasında Tanem Sivar, Onur Tuna, Belçim Bilgin ve Ece Seçkin yer aldı.

''KALBİMİZ PARAMPARÇA''

Tanem Sivar duruşma öncesi yaptığı açıklamada; ''Kalbimiz paramparça. Temsil ettiği her şey, bütün o sevgi, güzelce hayatını yaşayan, tertemiz bir çocuk... Güzel ailesi, binlerce detay var bunların içerisinde sorgulanması gereken sistemle alakalı. Ahmet bir tanesi... Dilerim sonu olur ama çok zor. Ailesinin sonuna kadar yanındayız.'' ifadelerini kullandı.

Onur Tuna ve Belçim Bilgin ise 'Ahmet için buradayız. Başka konu yok' diyerek hiçbir şey söylemedi.

'ADALET ARAYIŞI İÇİN BURADAYIZ'

Ece Seçkin ise Amerika'dan döner dönmez soluğu adliyede aldı ve 'Ahmet'i hiç tanımadım ama bizim evin oğlu gibiydi. Bugün de onun adalet arayışı için buradayız.' diye konuştu.