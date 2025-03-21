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Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Mal paylaşımı...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.03.2025 12:43
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, uzun süredir gündemi meşgul eden çalkantılı evliliklerini resmen sonlandırdı. Boşanma davasının ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımlarının devam edeceği öğrenildi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Mal paylaşımı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, uzun süredir magazin manşetlerinden düşmüyor. Olaylı evlilikleriyle çok konuşulan ünlü çift sonunda resmi olarak boşandı.

MAL VARLIĞI PAYLAŞIM DAVALARI DEVAM EDİYOR

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, 2014 yılında dünyaevine giren Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmi olarak ayrıldı. Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımlarının ise devam edeceği öğrenildi.

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Futbol dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Icardi ve Nara'nın ayrılık haber özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi, yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyordu. İkili, evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma döngüsü yaşadı.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
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