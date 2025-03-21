Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Mal paylaşımı...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve bir dönem menajerliğini yapan eşi Wanda Nara, uzun süredir magazin manşetlerinden düşmüyor. Olaylı evlilikleriyle çok konuşulan ünlü çift sonunda resmi olarak boşandı.

MAL VARLIĞI PAYLAŞIM DAVALARI DEVAM EDİYOR

İtalyan Adnkronos gazetesinin haberine göre, 2014 yılında dünyaevine giren Mauro Icardi ve Wanda Nara, resmi olarak ayrıldı. Davanın ekonomik ve malvarlığı anlaşmaları kısımlarının ise devam edeceği öğrenildi.

Futbol dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri olan Icardi ve Nara'nın ayrılık haber özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ilişkisi, yıllardır inişli çıkışlı bir seyir izliyordu. İkili, evlilikleri boyunca birçok kez ayrılık ve barışma döngüsü yaşadı.