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  4. Mauro Icardi yeni sevgilisiyle İstanbul'da el ele gezdi! Kendisini kamufle etmek kullandığı yöntem dikkat çekti

Mauro Icardi yeni sevgilisiyle İstanbul'da el ele gezdi! Kendisini kamufle etmek kullandığı yöntem dikkat çekti

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.02.2025 16:27
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile İstanbul'da Tarihi Yarımada’yı gezerek fotoğraflar çektirdi. Fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Icardi'nin tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

Mauro Icardi yeni sevgilisiyle İstanbul'da el ele gezdi! Kendisini kamufle etmek kullandığı yöntem dikkat çekti

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek ve takım arkadaşlarına destek olmak için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul'un tadını çıkardı.

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul turuna çıktı. Çift İstanbul’un tarihi yerlerini gezerek fotoğraflar çektirdi.

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Icardi’nin Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarda İstanbul sokaklarında tanınmamak için maske taktığı dikkat çekti.

mauro ve eşi

Icardi sevgilisi China Suárez ile İstanbul fotoğraflarını; ''Boğazın dalgaları kıyılarında birbirimize sarılırken bize aşk vaatleri fısıldasın. Tarihin ve sihrin iç içe geçtiği bir şehir, bir parçam her zaman ait olacak'' açıklaması ile paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu İstanbul Mauro Icardi galatasaray sevgili
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