MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mauro Icardi'yi çoktan unuttu! Wanda Nara gönlünü PSG'nin yıldız futbolcusuna kaptırdı

Galatasaraylı yıldız Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından PSG’li yıldız Achraf Hakimi yakınlaştığı iddia edildi. Aşk iddialarına dair herhangi bir açıklama gelmedi.

Mauro Icardi'yi çoktan unuttu! Wanda Nara gönlünü PSG'nin yıldız futbolcusuna kaptırdı
Öznur Yaslı İkier

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından gündemden düşmüyor. Wanda Nara, L-Gante ile olan ilişkisini bitirdiğini duyurup arşivden Mauro Icardi ile birlikte olduğu aşk dolu fotoğraflarını yeniden çıkarmıştı.

Wanda Nara şimdi de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü televizyon yıldızı ve menajer, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın bu kez de Achraf Hakimi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

wannda icardi

Nara'nın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Hakimi ile geceyi birlikte geçirdiği iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ajansspor'un Arjantin basınından aktardığına göre; Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen özel bir davete katılan ikili gece boyunca yakınlaştı. Revista dergisinin iddiasına göre, sabah saatlerinde aynı otelden ayrıldıkları öne sürülen Nara ve Hakimi’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

wanda

Nara, Icardi'yle boşanmasının ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre önce de bu ilişkiyi sonlandırmıştı..

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üçüncü kez anne oldu! Kızına verdiği isim...Üçüncü kez anne oldu! Kızına verdiği isim...
Sosyal medya onları konuştu! 'Beklenen oldu'Sosyal medya onları konuştu! 'Beklenen oldu'

Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı!

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı!

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Kira artış oranı belli oldu! Tüm ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

Muğla'daki depremde acı haber! 14 yaşındaki Afranur öldü

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

İzmir'de grev tartışmalarında bordrolar ortalığa saçıldı! "Maaş diye duyurdukları rakama ekleyin de görün"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.