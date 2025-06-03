Mauro Icardi'yi çoktan unuttu! Wanda Nara gönlünü PSG'nin yıldız futbolcusuna kaptırdı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi Wanda Nara ile olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından gündemden düşmüyor. Wanda Nara, L-Gante ile olan ilişkisini bitirdiğini duyurup arşivden Mauro Icardi ile birlikte olduğu aşk dolu fotoğraflarını yeniden çıkarmıştı.

Wanda Nara şimdi de yeni bir aşk iddiasıyla gündeme geldi. Ünlü televizyon yıldızı ve menajer, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın bu kez de Achraf Hakimi ile yakınlaştığı öne sürüldü.

Nara'nın Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Paris Saint-Germain’in yıldız futbolcusu Hakimi ile geceyi birlikte geçirdiği iddia edildi.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Ajansspor'un Arjantin basınından aktardığına göre; Şampiyonlar Ligi finalinin ardından düzenlenen özel bir davete katılan ikili gece boyunca yakınlaştı. Revista dergisinin iddiasına göre, sabah saatlerinde aynı otelden ayrıldıkları öne sürülen Nara ve Hakimi’den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Nara, Icardi'yle boşanmasının ardından Arjantinli rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlamış ve kısa süre önce de bu ilişkiyi sonlandırmıştı..