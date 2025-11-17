Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu merak ediliyor. Baycan, Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimlerden sonra bomba bir isim daha kadroya girdi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla, milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

SURVİVOR KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda Meryem Boz'un yanı sıra Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi isimlerin de yer alacağı daha önceden duyurulmuştu.