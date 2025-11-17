MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Kadrosunda!

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonu için geri sayım başlarken, Acun Ilıcalı'nın yaptığı sürpriz açıklama ile heyecan doruk noktasına ulaştı. Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 kadrosunda yer alacak. Boz'un performansı şimdiden merak konusu.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Kadrosunda!
Kubra Akalın

Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosu merak ediliyor. Baycan, Keremcem, Dilan Çıtak gibi isimlerden sonra bomba bir isim daha kadroya girdi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla, milli voleybolcu Meryem Boz'un Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna dahil olduğunu açıkladı.

Acun Ilıcalı paylaşımında Milli voleybolcumuz Meryem Boz Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Efsane sporcumuza gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Acun Ilıcalı açıkladı: Milli voleybolcu Meryem Boz, Survivor 2026 Kadrosunda! 1

SURVİVOR KADROSU BELLİ OLUYOR

Survivor 2026 Ünlüler-All Star sezonunda Meryem Boz'un yanı sıra Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre ve Serhat Onat gibi isimlerin de yer alacağı daha önceden duyurulmuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski kocasının avukatından olay öneri! Mesajlar ortaya çıktıEski kocasının avukatından olay öneri! Mesajlar ortaya çıktı
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

100 kişi hastaneye kaldırıldı! Hepsinde aynı belirtiler görüldü: "Yemez olaydım"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Korkutan uyarı: "2026 yılında da sürebilir"

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Osimhen depremi! Oyuna devam edemedi, gözyaşlarına hakim olamadı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

Arka Sokaklar'ın Murat'ı Uğur Pektaş fenomen diziyle anlaştı

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

İslam Memiş altını olanlara seslendi 'O rakamlar olabilir'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.