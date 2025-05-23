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Medcezir'in çekildiği lüks villa satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Çağatay Ulusoy ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı yayınlandığı döneme damga vuran Medcezir dizisine ev sahipliği yapan lüks villa satışa çıktı. Villa için istenen rakam ise dudak uçuklattı.

Medcezir'in çekildiği lüks villa satışa çıktı! İstenen rakam dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Bir döneme damgasını vuran ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’un paylaştığı Medcezir dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan lüks villa satışa sunuldu.

'Medcezir' dizisinin hayranlarının unutamadığı sahnelere ev sahipliği yapan malikane, Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Mira ile Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Yaman karakterinin buluşma noktasıydı.

villa 1

Tekrar bölümlerinin bile reyting rekorları kıran fenomen dizinin çekildiği malikane ziyaretçi akınına uğruyordu.

VİLLA 2

İstanbul Tuzla'da bulunan villa için açılan ilanda istenen rakam tam tamına 340 milyon TL olarak belirtildi.

VİLLA 3

2 bin 231 metrekarelik geniş bir arsa üzerinde yer alan mülk, özel mimarili iki adet villadan oluşuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya medcezir
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