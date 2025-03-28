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Megan Fox dördüncü kez anne oldu! Machine Gun Kelly hemen paylaştı

Uzun yıllardır gerçek adı Colson Baker olan rapçi Machine Gun Kelly ile birlikte olan dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox doğum yaptı.

Megan Fox dördüncü kez anne oldu! Machine Gun Kelly hemen paylaştı
Kubra Akalın

Megan Fox, eski nişanlısı Machine Gun Kelly ile olan ilk bebeğini kucakladı.

34 yaşındaki rapçi, yeni doğan kızının parmaklarını tatlı bir şekilde okşadığı siyah beyaz bir video paylaşarak bebeklerinin doğumunu doğruladı. Machine Gun Kelly paylaşımına "Sonunda buradayız!! Küçük göksel tohumumuz" notunu düştü.

Gururlu baba, kızının doğumunun 'müzik skorunu' Travis Barker, Big Slim, Truck Norris, No Love for the Middle Child ve Shaan Singh ile birlikte 'bestelediğini' açıkladı.

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Bebeğin ismini açıklamasa da Kelly, kızının gelişinin 'epik bir yolculuk' olduğunu belirtti ve "Tanrıya şükürler olsun," dedi.

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Megan Fox düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi açıklamıştı. Megan Fox, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini takipçileriyle paylaşmıştı.

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Megan Fox
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