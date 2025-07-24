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Megastar Tarkan TBMM'den geçen zeytinlik yasasına tepki gösterdi! Tartışma yaratan 11. madde nedir? Sosyal medyada yorum yağdı

Kamuoyunda "Zeytinlik" yasası olarak bilinen, zeytinliklerin madencilik faaliyetlerinin açılmasını da öngören kanun teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'den geçen zeytinlik yasasına tepkiler yükselirken bir açıklama da Megastar Tarkan'dan geldi.

Megastar Tarkan TBMM'den geçen zeytinlik yasasına tepki gösterdi! Tartışma yaratan 11. madde nedir? Sosyal medyada yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını da içeren torba kanun teklifi 19 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun teklifi kamuoyunda büyük tartışma yarattı ve sosyal medyada da sert bir şekilde eleştirildi. Bu yasaya bir tepki de Megastar Tarkan'dan geldi.

Megastar Tarkan TBMM den geçen zeytinlik yasasına tepki gösterdi! Tartışma yaratan 11. madde nedir? Sosyal medyada yorum yağdı 1

Ünlü sanatçı, Instagram hesabından #zeytinimedokunma hastag’i ile yaptığı paylaşımda, zeytinlikler için yazığı şiiri paylaştı.

Tarkan’ın zeytinlikler için yazdığı ve sosyal medya sayfası Instagram’da paylaştığı şiiri şu şekilde;

“Ah canım zeytinim…
Nedir senin şu insandan çektiğin?
Ne yapsan yaranamadın mı?
Bir türlü bilinemedi mi değerin?

Ah bahtsız zeytinim…
Üç kuruş pula yine feda edildin
Oysa herşeyden daha zengindi
Senin bereketi nimetlerinin

Lakin rahat olsun için
Binlerce yıldır ne badirelere direndin
Gelir geçer insanın da devri bir gün
Devam eder hükmün senin”

Megastar Tarkan TBMM den geçen zeytinlik yasasına tepki gösterdi! Tartışma yaratan 11. madde nedir? Sosyal medyada yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Megastar Tarkan'ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü ismin tepkisine; 'Sen başkasın Tarkan', 'Hep umutsun', 'Keşke herkes senin gibi vicdanlı olsa', 'Bizim yani halkın sanatçısı Tarkan' gibi destek yorumları geldi.

TARTIŞMA YARATAN 11. MADDE NEDİR?

Teklifin çok eleştirilen düzenlemesi olan 11. madde, zeytinlik alanlarında ülkenin elektrik üretimine yönelik faaliyetlere izin veriyor.

Aynı zamanda bu teklifler, taşınmazları kamulaştırılan kalıcı zeytinlik kapasitesi uygun bedelle madencilik firmaları tarafından kiralanmasının önünü açıyor. Tepkiler üzerine 11'inci maddede bazı değişiklikler yapıldı.

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Tarkan
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