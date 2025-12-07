MAGAZİN

Meghan Markle'ın babasının bacağı kesildi! Kızına seslendi: Küslük içinde ölmek istemiyorum

İngiltere düşesi Meghan Markle'nın babası Thomas Markle kızına seslendi. Meghan Markle'a seslenen babası “Bu şekilde, küslük içinde ölmek istemiyorum” dedi.

Meghan Markle'ın yıllardır görüşmediği babası Thomas Markle, hastane yatağından kızına yalvardı. Meghan Markle’ın ağır hasta olan babası, kızına duygusal bir mesaj göndererek “Ayrı düşmüş şekilde ölmek istemiyorum” dedi.

81 yaşındaki Thomas Markle, sol bacağının diz altından kesilmesinin ardından hastane yatağında yatarken, kızına seslenerek kendisini “ölmeden önce son bir kez görmek” istediğini söyledi.

The Mail On Sunday’e konuşan Markle, ayrıca damadı Prens Harry ile torunları Archie ve Lilibet’i de “çok geç olmadan görmek” istediğini ifade etti.

Thomas Markle, sağlık durumundan sonra Meghan’ın kendisiyle iletişime geçtiğine dair haberler için ise “yanıltıcı” dedi. Aralarındaki küslüğe rağmen telefon numarasını özellikle değiştirmediğini söyleyen Markle, “Bana her zaman ulaşabilsin diye numaramı hiç değiştirmedim ama geçen hafta ondan hiçbir mesaj almadım.” diye konuştu.

81 yaşındaki Markle, sol bacağı diz altından kesildikten sonra Filipinler’deki hastane yatağında görüntülendi.

