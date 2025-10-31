MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, çalkantılı aşk yaşadığı Gülseren Ceylan ile Ağustos ayında Yeniköy'deki evinde dünyaevine girdi. Yakın arkadaşları ve ailesiyle sade bir nikah töreni düzenleyen Erbil'in 6'ncı evliliği uzun süre konuşuldu. Erbil'in Ceylan'a düğün hediyesi de ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı
Öznur Yaslı İkier

Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile Ağustos ayında Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturdu.

Aile arasında düzenlenen sade tören uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Erbil şimdi de kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a aldığı düğün hediyesiyle gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı 1

Nişantaşı'nda görüntülenen Gülseren Ceylan'ın lüks aracı dikkat çekti. Erbil'in düğün hediyesi olarak aldığı iddia edilen aracına binen Ceylan, sorulara cevap vermedi.

Mehmet Ali Erbil in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı 2

Mağazaları dolaşan Ceylan, daha sonra aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Mehmet Ali Erbil in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı nda tur attı 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Peş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdıPeş peşe paylaştı! Son pozlarına beğeni yağdı
Saçını sakalını kesti! Yine imaj değiştirdiSaçını sakalını kesti! Yine imaj değiştirdi

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil Gülseren Ceylan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden yağışlarla ilgili sevindirici haber geldi! Bölge bölge sıraladı: 'Yoğun kar yağışları bekliyoruz'

Uzman isimden yağışlarla ilgili sevindirici haber geldi! Bölge bölge sıraladı: 'Yoğun kar yağışları bekliyoruz'

Faciadan geriye tek cümlelik bu notla ölümsüzleşen kare kaldı

Faciadan geriye tek cümlelik bu notla ölümsüzleşen kare kaldı

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.