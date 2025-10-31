Mehmet Ali Erbil'in 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a düğün hediyesi ortaya çıktı! Lüks aracıyla Nişantaşı'nda tur attı

Mehmet Ali Erbil, bir dargın bir barışık ilişki yaşadığı sevgilisi Gülseren Ceylan ile Ağustos ayında Yeniköy'deki evinde nikâh masasına oturdu.

Aile arasında düzenlenen sade tören uzun süre magazin manşetlerinde yer aldı. Erbil şimdi de kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan'a aldığı düğün hediyesiyle gündeme geldi.

Nişantaşı'nda görüntülenen Gülseren Ceylan'ın lüks aracı dikkat çekti. Erbil'in düğün hediyesi olarak aldığı iddia edilen aracına binen Ceylan, sorulara cevap vermedi.

Mağazaları dolaşan Ceylan, daha sonra aracıyla Nişantaşı'ndan ayrıldı.