Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Gülseren Ceylan açtı ağzını yumdu gözünü! 'Ölün ölümüne dirin dirime'

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle evlenen Erbil ile Ceylan inişli çıkışlı birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış oldu.

Aralarındaki görüş ayrılıkları ve inişli çıkışlı ilişkileriyle sürekli ayrılıp barışan ikili, 7 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Erbil ve Gülseren çiftinin evliliği "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle bitti.

AĞZINA GELENİ SAYDI

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Gülseren Ceylan boşanmanın ardından ünlü şovmenin kendisi hakkında konuşmasına çok sinirlendi. Gülseren Ceylan; “Ne saygım, ne de sevgim kalmıştır. Ne ölün ölüme ne dirin dirime. Nasıl karılarla PK atıyor? Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum. Basit adam.” ifadelerini kullandı.