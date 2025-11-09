MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil'in eski eşleri kimler? Mehmet Ali Erbil "Keşke onu bırakmasaydım" itirafıyla şoke etti! Karısı evi terk edince...

Mehmet Ali Erbil katıldığı programda "Keşke onu bırakmasaydım” diyerek isim vermeden eski eşlerinden birine gönderme yaptı. Bu itiraf sosyal medyada tepki çekerken Mehmet Ali Erbil'in kendisindne 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ise evi terk etti.

Mehmet Ali Erbil özel hayatıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile evlenen Erbil yaptığı itirafla şoke etti.,,

Esra Ezmeci'ye konuk olan Erbil açıklamasında "Bir eşime çok haksızlık yaptım. O saf ve temizdi. Keşke onu bırakmasaydım" itirafıyla sosyal medyada büyük tepki çekti.

Elbette bu itiraf Mehmet Ali Erbil'in karısı Gülseren Ceylan'ı da kızdırdı. Bu itirafının ardından evlilikte kriz çıktı. Gülseren Ceylan evi terk ederek tepkisini ortaya koydu.

Erbil evi terk eden genç eşi Gülseren Erbil’e, TikTok’tan seslendi:

“Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Şu an ona aşığım. Ne mutlu bana ki bu yaşta bana bu aşkı yaşatıyor. Onu çok üzdüysem özür diliyorum. Son röportajımda, o anlık söylenen bir şey."

MEHMET ALİ ERBİL'İN ESKİ EŞLERİ

Erbil’in ilk eşi Muhsin Şehnaz Kamiloğlu’ydu ve kendisiyle iki kez evlenmişti. Ardından ise Nergis Kumbasar ile nikah masasına oturmuştu. Sonrasında da Sedef Altuntaş ile dünyaevine girmişti. Tuğba Coşkun da evlenip ayrıldığı isimler arasında yer almıştı. Şimdilerde ise Gülseren Ceylan ile evli.

