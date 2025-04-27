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Mehmet Ali Erbil ve Melis Buse Betkayan buluştu! Sosyal medyada yorum yağdı: Gülseren görmesin!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil şimdi de bir dönem Kısmetse Olur yarışmasına katılan Melis Buse Betkayan ile buluştu. Sosyal medyada aşk yaşadıkları iddia edilen çifte yorum yağdı. Akla ise hemen Erbil'in eski aşkı Gülseren Ceylan geldi.

Kubra Akalın

Mehmet Ali Erbil son olarak Gülseren Ceylan ile ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Ceylan ünlü şovmenden ayrılmadan önce cinsel hayatlarına dair açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Ceylan "Mehmet Ali beni her şekilde tatmin ediyordu, yoksa zaten ilişki olmazdı" diyerek şoke etmişti. Ayrılık sonrası ise genç isim Erbil yüzünden ailesinden de olduğunu açıklamıştı.

Mehmet Ali Erbil şimdi de yeni aşk iddialarıyla gündemde. Kısmetse Olur programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan sık sık eski aşkı Reşit Bozdağ ile gündeme geliyordu.

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Betkayan ve Erbil bir araya gelince sosyal medya yıkıldı. İkilinin sevgili oldukları iddiaları hemen yayıldı. Taraflar konuda açıklama yapmazken Betkayan'ın Erbil ile yaptığı paylaşıma ise yorum yağdı.

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Melis Buse Betkayan ve Erbil'i görenler "Gülseren'den misilleme gelir", "Gülseren görmesin", "Gülseren de hemen Reşat ile buluşur", "Eyvah Gülseren çıldıracak" yorumlarında bulundu.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali Erbil
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