Mehmet Aslantuğ'nun yeni adresi belli oldu! İddialı diziyle anlaştı

Disney Plus’ın Ay Yapım imzalı yeni dizisi Aşk’ın hazırlıkları sürüyor. Birce Akalay’ın el anlaşma sağladığı projeyle değerli aktör Mehmet Aslantuğ da prensipte anlaştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Banu Kiremitçi Bozkurt’un yazdığı, Burak Müjdeci’nin yöneteceği dizide Aslantuğ “Yalçın” karakterine hayat verecek. Dizinin oyuncu kadrosu için görüşmeler devam ediyor.

AŞK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizinin hikâyesine gelince; Aylin (Birce Akalay) ünlü bir giyim markasının sahibi Yalçın’la evlidir. Çok varlıklı bir hayatı vardır. Çok genç yaşta yaptığı ilk evliliğinden olan kızı Şirin ve Yalçın’la yaptığı evliliğinden de Pelin adında 2 kızı vardır. Madrid’e yaptığı iş seyahatinde tesadüfen tanıştığı Karan bütün hayatını değiştirir.