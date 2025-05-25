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Mehmet Aslantuğ, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Flaşları görünce gerildi

27 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan yeni aşklara yelken açtı. Aslantuğ sevgilisiyle eğlence çıkışı görüntülenince gerildi.

Mehmet Aslantuğ, sevgilisiyle ilk kez görüntülendi! Flaşları görünce gerildi
Kubra Akalın

Oyuncu Mehmet Aslantuğ Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini bitirmişti. Boşanmaya el ele gelen çift gündem olmuştu.

50 yaşındaki güzel oyuncu Onan boşandıktan kısa süre sonra aradığı mutluluğu iş insanı Orkan Özkan'da buldu.

Boşandıktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden Mehmet Aslantuğ, Şubat 2025'te psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medyadan duyurmuştu.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mehmet Aslantuğ ile Canan Şahin, Kadıköy'de eğlence sonrasında görüntülendi. Aslantuğ ile Şahin, mekân çıkışında, görüntü vermek istemeseler de bu konuda başarılı olamadı. Evlenmeyi planlayıp - planlamadıkları yönündeki soruyu da "Teşekkürler" şeklinde geçiştirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Aslantuğ
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