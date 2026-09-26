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Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu siyasete atıldı! Kızı da merak edildi

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu siyasete atılmıştı. Çocukları da merak edilen Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya ise pozlarıyla beğeni topladı.

Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu siyasete atıldı! Kızı da merak edildi

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada her zaman adından söz ettiriyor. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'in çocukları da merak ediliyor.

Mehmet Yalçınkaya'nın bir kızı iki de oğlu var. Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme geliyor.

Mehmet Yalçınkaya nın oğlu siyasete atıldı! Kızı da merak edildi 1

Babasından her zaman destek gören Sude'nin tatil pozlarına beğeni yağdı.

Mehmet Yalçınkaya nın oğlu siyasete atıldı! Kızı da merak edildi 2

ANAHTAR PARTİ'YE GİRDİ

MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu da son dönemde gündeme geliyor. Babası gibi şef olan Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti’ye katıldı. Mehmet Şef’in oğlu Emre Yalçınkaya’nın rozeti Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldı.

Mehmet Yalçınkaya nın oğlu siyasete atıldı! Kızı da merak edildi 3

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Mehmet Yalçınkaya
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