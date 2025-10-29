MAGAZİN

Mehtap Algül eski sevgilisi Kerem Bürsin'le aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu’nu fena ifşa etti

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun aşkı ortaya çıkınca herkes şaşırdı. Ancak en çok şaşıran isim de Yağcıoğlu'nun arkadaşı, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül oldu. İşte yaşananlar...

Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu’nun aşkı gündemdeyken bomba bir olay ortaya çıktı. İddialara göre Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'in eski sevgilisi Mehtap Algül’ün yakın arkadaşıydı.

Selin Yağcıoğlu arkadaşı Mehtap Algül’ü arayarak ilginç bir istekte bulundu.
Sessizliğini bozan Mehtap Algül yaşananları anlatıp arkadaşını ifşa etti.

Mehtap Algül eski sevgilisi Kerem Bürsin le aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu’nu fena ifşa etti 1

Mehtap Algül açıklamasında "Ben bunun içine çekildim. Bundan 1 ay önce bir arkadaşımı podcast'ime davet ettim. Bana 5 gün sonra bir ses kaydı geldi. Eski erkek arkadaşımla bir mekanda tanışmışlar. Aralarında bir etkileşim olmuş. Benim bunu bilmemi istemiş. Biz de iki kadın medeni olarak anlaştık. Benim de zaten hayatımda biri var gayet iyiyim. Mutluluklar dilerim" dedi.

Mehtap Algül eski sevgilisi Kerem Bürsin le aşk yaşayan Selin Yağcıoğlu’nu fena ifşa etti 2

"ÇOK TALİHSİZ BULUYORUM"

Fenomen isim açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Sonra başka bir ses kaydı geldi. Bana bir talep geldi. Kendisinin linç edildiği onun fotoğrafına bir kalp atarak ona destek olmamı istedi. Ben bunu karşılayamam. Biz hayatımızı bundan sonra sana göre mi şekilleneceğiz. Ben bu mesajı görmezden geldim. Bu kadar önemli insanlar mıyız? Sonra gördüm ki açıklamalar yapmış, hayatımda biri olduğunu benimle konuştuğunu söylemiş. Bu açıklamayı çok talihsiz buluyorum. Ben kendim bunu açıklamamışken bunu yapmasını sınır ihlali olarak görüyorum."

