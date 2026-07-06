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Melek Baykal'dan Zihni Göktay paylaşımı: "Beter Ali’ye selam söyle Ethem"

Türk tiyatrosuna 28 yıl oynadığı 'Lüküs Hayat' ile damgasını vuran Zihni Göktay, 80 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ardından Melek Baykal'ın yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Melek Baykal'dan Zihni Göktay paylaşımı: "Beter Ali’ye selam söyle Ethem"

Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay 80 yaşında vefat etti. Geçtiğimiz yıl huzurevine yerleşen sanatçı kalça kırığı sonrasında sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı.

Usta oyuncunun ardından pek çok ünlü isim paylaşım yaptı ancak biri vardı ki herkesi çok duygulandırdı.

Melek Baykal dan Zihni Göktay paylaşımı: "Beter Ali’ye selam söyle Ethem" 1

Melek Baykal dostuna bu sözlerle veda etti:

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"O taraf ne şanslı... Siz oradasınız artık. Bu dünyadan bir usta geçti... Ardında kahkahalar, dostluklar ve unutulmayacak anılar bırakarak. 'Beter Ali'ye selam söyle 'Ethem'... Eminim şimdi yine aynı masadasınız. Aynı neşeyle, aynı dostlukla... Biz gelene kadar çok kahkaha atmayın. Işıklar içinde uyuyun sevgili Zihni Göktay. Bazı alkışlar hiç dinmez. Siz de o alkışların içinde yaşamaya devam edeceksiniz."

Melek Baykal dan Zihni Göktay paylaşımı: "Beter Ali’ye selam söyle Ethem" 2

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Anahtar Kelimeler:
Zihni Göktay Melek Baykal
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