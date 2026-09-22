Melek Mosso aradığı aşkı buldu! 'Beş kere de evlenebilirim'

Dillere pelesenk şarkıları, iddialı dansları ve özel hayatıyla sık sık gündeme Melek Mosso bir kez daha özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz ekim ayında iki yıllık eşi Serkan Sağdıç'tan tek celsede boşanan ünlü şarkıcı aradığı aşkı buldu.

Mosso, İspanyol Jose Miguel Gonzalez Iglesias ile aşk yaşamaya başladı. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Mosso, “Çok yeni, birbirimizi yeni tanıyoruz, birbirimizin hayatına yeni aşina oluyoruz. Bu bağlamda çok söyleyecek bir şey yok, gelecek günlerde göreceğiz. Bu plan yapılan bir ilişki değil. ‘Şunu yapalım, geleceğimiz bu olsun’ diye planladığım, kurguladığım bir ilişki değil. Yaşıyorum, yaşıyoruz beraber. Mutluyuz şimdilik, şükürler olsun. Allah herkesin gönlüne göre versin” dedi.

Geçmişteki evliliğinin ardından evlilik kurumuna bakış açısının değişip değişmediği sorulan Mosso, artık evliliğe karşı herhangi bir ön yargısının olmadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, “Bir evlilikten çıktıktan sonra ilk başlarda ön yargılı oluyormuşsun, evet. Ama şu an öyle değilim. Mutluluğun sınırlar ve kararlar vererek değişeceğini düşünmüyorum. Belki evlenirim, belki evlenmem. Hayat kime neyi getirir bilemem, kısmet diyelim. ‘Evlendim, boşandım, bir daha evlenmem’ gibi bir tabum yok. Evlenebilirim, evlenmeyebilirim, beş kere de evlenebilirim” diyerek güldü.