Melek Mosso’dan taciz itirafı: “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım”

Son dönemde birçok kadın yaşadığı taciz deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak sessizliği bozuyor. İfşaların artmasıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu süreçte, ünlü isimler de dayanışma mesajları veriyor.

Şarkıcı Melek Mosso da paylaşımlarıyla kadınlara destek olurken kendi yaşadığı travmatik deneyimi dile getirdi.

"MİDE BULANDIRICI"

"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı" diyen Melek Mosso paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin."