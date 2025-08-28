MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Melek Mosso’dan taciz itirafı: “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım”

Kadınlar yaşadıkları taciz vakalarını sosyal medyada paylaşmaya devam ederken, ünlü erkekler de ifşalanıyor. Melek Mosso ise kadınlara dayanışma mesajı vererek kendi yaşadığı travmatik deneyime değindi.

Melek Mosso’dan taciz itirafı: “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım”
Kubra Akalın

Son dönemde birçok kadın yaşadığı taciz deneyimlerini sosyal medyada paylaşarak sessizliği bozuyor. İfşaların artmasıyla birlikte kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu süreçte, ünlü isimler de dayanışma mesajları veriyor.

Şarkıcı Melek Mosso da paylaşımlarıyla kadınlara destek olurken kendi yaşadığı travmatik deneyimi dile getirdi.

Melek Mosso’dan taciz itirafı: “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım” 1

"MİDE BULANDIRICI"

"Son zamanlarda kız kardeşlerimin başına gelen korkunç şeyleri duyuyor, görüyor ve hepsiyle aynı dehşeti paylaşıyorum. Arkadaşlarımızla konuşurken hemen hemen herkesin bunu en az bir kere yaşamış olduğunu görmek mide bulandırıcı" diyen Melek Mosso paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Melek Mosso’dan taciz itirafı: “Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım” 2

"Çocukluğumdan beri üç kere ben de bu durumla karşılaştım. Korku ve suçlanacağım duygusuyla asla kimseyle paylaşmadım (terapistim ve bazı yakınlarım hariç). Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben hâlâ seslendiremiyor ve isim veremiyorum. Hatta başıma gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum. Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü oyuncu fena düştü! Hemen toparlanıp...Ünlü oyuncu fena düştü! Hemen toparlanıp...
Villalarını abisine verdiği söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı: Silahla...Villalarını abisine verdiği söyleniyordu! Gerçek ortaya çıktı: Silahla...

Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu olay yaratan hamle! Hocasından jet hızında açıklama

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

2026 asgari ücret ve emekli maaş zammı ne kadar olacak? Hem oran hem rakam verdi

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Bir dönem sona erdi! Önce dükkanlar boşaldı sonra AVM kapandı

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Mesai saatleri ile ilgili flaş adım! Haftada 4 günlük çalışmaya geçiyorlar…

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

Nihat Kahveci canlı yayında adeta sinir krizi geçirdi! Fenerbahçeli futbolcuya ağzına geleni saydı

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

Melek Mosso’dan taciz itirafı: "Mide bulandırıcı" diyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.