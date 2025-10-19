MAGAZİN

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç boşandı! "Bildiğin severek ayrıldık"

Şarkıcı Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın iki yıllık evlilikleri tek celsede bitti. Çift boşanma davasından çıkınca sarıldı. O anlar gündem olurken Melek Mosso ise konserindeki açıklamasıyla dikkat çekti.

Kubra Akalın

Son dönemin konuşulan isimlerinden Melek Mosso, bir süredir aşk yaşadığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında nikah masasına oturdu. Mersin'de dünyaevine giren ünlü çift, birkaç hafta önce ayrılık kararı aldıklarını duyurdu.

Sosyal medyadan ayrılık kararını duyuran Mosso "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk" dedi.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, 18 Ekim günü evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın mahkemeye sunduğu protokol gereği birbirinden herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejimine dayalı alacak talebinde bulunmadığı da öğrenildi. İkili mahkemeden çıkınca birbirlerine sarıldığı anlarla gündeme geldi.

"BELKİ SONRA KAVUŞMAK DİLEĞİYLE..."

Melek Mosso aynı günün akşamı sahneye çıkarak boşanması hakkında konuştu. Şarkıcı "Bildiğin severek ayrıldık. Birbirimize kötülük yapmak istemedik. Bazen ilişkiler toksik olur ya, birbirine enayilik yaparsın. Biz onu yapmak istemedik. O kadar çok seviyorum o kadar sevdiğim bir insan ki doğru yerde doğru zamanda dur demeyi bilmek gerekir bazı aşklar. Belki sonra bir zamanda kavuşmak dileğiyle diyerekten ayrıldık" dedi.

