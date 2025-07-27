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Melek Mosso kafa üstü düştü! "Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi..."

Melek Mosso, Kıbrıs'taki tatilinde talihsiz bir kaza geçirdi. Bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso, "Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı" dedi.

Melek Mosso kafa üstü düştü! "Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi..."
Kubra Akalın

Ünlü şarkıcı Melek Mosso tatilde kaza geçirdi. Bahçe temizliği yaparken terliğinin kayması sonucu kafa üstü düşen Mosso yaşadıklarını anlattı.

Melek Mosso kafa üstü düştü! "Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi..." 1

Kazanın ardından üç gündür zor zamanlar geçirdiğini belirten şarkıcı, "Bahçe önünü yıkarken terliğim kaydı ve kafa üstü düştüm. Arkadaşlar, dua edin, desteklerinizi bekliyorum. Üç gündür başıma gelmeyen kalmadı. Kem gözlüler, nazar etmeyin, yeter artık." ifadelerini kullandı.
Melek Mosso kafa üstü düştü! "Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi..." 2

Kendisi için endişelenen tüm hayranlarına teşekkürlerini ileten Melek Mosso, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirtti.

Yaşadığı kazanın önemine dikkat çeken şarkıcı, "Endişelenen herkese çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim, canım sıkılır, hemen ah vah etmem. Aman dikkat edin, görünmez kazalar var. Eğer düşerken 3 santim aşağı gelseydi, belki bugün burada olmazdım. Kendinize çok iyi bakın, hem kötü gözlerden hem de hasetten korunmayı ihmal etmeyin. Mesaj atan herkese tekrar çok teşekkür ederim, çok incesiniz." diye konuştu.

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Melek Mosso
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