Melek Mosso Zanzibar'da tatil yapıyor! Peş peşe bikinili pozlar...

Güçlü sesi ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen başarılı şarkıcı Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor.

Ünlü isim son olarak Zanzibar pozlarıyla adından söz ettirdi. Yoğun bir konser maratonu bulunan Melek Mosso, işlerine ara vererek tatile gitti.

Zanzibar'da olan Mosso, güneşin tadını çıkarıyor. Denize giren Mosso, bikinili pozlarını da takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü şarkıcının düzgün fiziği takipçilerinden tam not aldı.

Melek Mosso, geçtiğimiz haftalarda Instagram'da özel içerik paylaşımı için abonelik kısmını açtı.

AYDA 90 BİN TL

Ünlü isim kısa sürede 2266 abone sayısına ulaştı. Mosso'nun aylık abonelik ücreti ise 39,99 TL. Ünlü şarkıcı abonelik sistemini açtığı için aylık 90 bin TL'den fazla kazanç sağlamaya başladı. Mosso'nun abone sayısı ise her geçen gün artıyor.