Melike Öcalan'ın yaşını duyanlar şaşırıyor! Kilo verdi, sırrını açıkladı

Bir döneme damga vuran gündüz kuşağı programlarından Sabah Şekeri'yle hafızalarımıza kazınan Melike Öcalan yıllara meydan okuyor. Vatan Şaşmaz ile partner olan Öcalan, 2000'li yılların en popüler isimlerindendi.

Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla da adından söz ettiren Melike Öcalan Nişantaşı'nda görüntülendi. 46 yaşında olan ünlü isim fit kalma sırrını da verdi.

"BOL BOL YÜZÜYORUM"

Fit haliyle dikkat çeken Melike Öcalan, beslenme düzeniyle ilgili Habertürk'e şunları söyledi: "Aslında hâlâ istediğim kiloda değilim. Pandemide çok kilo aldım. 7 - 8 kilo verdim. 4 - 5 kilo daha vereceğim. Yavaş yavaş veriyorum, yemek yemeyi seviyorum. Şimdi tavsiye gibi algılanmasın ama 1.5 öğün yiyorum. Zamanında uzmandan destek aldım, şimdi vücudumu tanıyorum. Eski yüzücüyüm. Yaz - kış yüzüyorum. Açık hava yürüyüşü seviyorum, onun dışında spora ısınamadım."

Sunuculuk ve oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren Melike Öcalan, yıllar önce Bodrum'a yerleşerek şehir hayatına veda etmişti. Ancak ünlü isim çekimler için İstanbul'a sık sık geliyor.