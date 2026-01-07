Melis Fis'ten büyük başarı! 81 ilde konser veren ilk kadın müzisyen oldu

“Meloturne 2025 Türkiye” adıyla hayata geçirilen turne kapsamında Melis Fis ve ekibi, bir yıl boyunca Türkiye’nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan yoğun bir konser programı yürüttü. Büyük şehirlerin yüksek kapasiteli salonlarından, Anadolu sahnelerine kadar uzanan bu turne, Türkiye’de bugüne dek gerçekleştirilen en planlı ve en yaygın ülke turnelerinden biri olarak kayda geçti.

18 Eylül 2001 doğumlu Melis Fis, İstanbul’un sanat ortamında büyüdü. Piyano öğretmeni bir anne ve müzisyen bir babanın kızı olarak müzikle iç içe bir çocukluk geçirdi. Bebeklik yıllarında piyano ile tanıştı, 12 yaşında gitar çalmaya başladı, çocukluk ve gençlik döneminde enstrüman, solfej ve dans eğitimi aldı.

Kadıköy Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi’nin Resim Bölümü’nden mezun olan Fis, sanatı disiplinler arası bir alan olarak ele alarak müzik dünyasında kendi yolunu çizmeyi tercih etti. London College of Music’in piyano sınavlarını başarıyla tamamlayarak aldığı sertifikalar, bu yolculuğun teknik ve uluslararası temelini oluşturdu.

DİJİTAL BAŞLANGIÇ, PROFESYONEL SAHNE

Melis Fis’in müzikal yolculuğu sosyal medya platformlarında başladı. Piyano ve gitar eşliğinde yaptığı yorumlarla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Bugün 5 milyonu aşkın takipçisiyle dijital dünyada güçlü bir karşılık bulan sanatçı, 2019 yılında yayımladığı ilk single’ı “Dur Diyemem” ile profesyonel müzik kariyerine adım attı.

Serdar Ortaç, Ben Fero, Sefo gibi isimlerin şarkılarına getirdiği özgün cover’larla kitlesini büyüten Melis Fis, kısa sürede kendi bestelerine yöneldi. Şan anadalında da eğitim alan sanatçı, müzikal çeşitliliğini her yeni projede daha da derinleştirdi.

TİMES MEYDANI’NDAKİ DİJİTAL EKRANDA

24 Kasım 2023’te yayımlanan ilk albümü “Melodram”, pop, rock, rap ve latin türlerini bir araya getiren yapısıyla dikkat çekti.

“Misket”, “Gülü Sevdim Dikeni Battı”, “Yat Kalk Dua Et”, “Uyku Yok”, “Bir Ömür Daha” ve “Nazar” gibi en çok dinlenen şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Melis Fis, 2023 yılında Spotify’ın kadın sanatçıları destekleyen EQUAL programı kapsamında Spotify EQUAL Türkiye kapak ismi oldu. Fis, bu çalışma kapsamında, 2023 yılında New York Times Meydanı’ndaki dijital ekranda yer alarak uluslararası görünürlük kazandı.

Meloturne 2025, Melis Fis için yalnızca sahnede geçen bir turne olmadı. Konserlerin ardından salonu hemen terk etmek yerine dinleyicileriyle bir araya gelmeyi tercih eden sanatçı, turne boyunca binlerce kişiyle birebir temas kurdu. Turneye özel hazırlanan “Meloturne” anahtarlıkları ise bu uzun yolculuğun kalıcı bir hatırası olarak dinleyicilere ulaştı.

81 ilde sahne alarak kırılan bu rekor, yalnızca sayısal bir başarı değil, Türkiye’de genç bir kadın sanatçının planlı çalışmayla, kararlılıkla ve sahici bir bağ kurarak ne denli geniş bir etki alanı yaratabileceğinin de güçlü bir göstergesi niteliğinde.