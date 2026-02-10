Melis İşiten'in 'flört' açıklaması konuşuldu! Eleştiri yağdı

Melis İşiten, 'Zaten Şov' isimli programında Oğuzhan Uğur'u konuk etti. Uğur; "Çoklu flört erkekte olur mu? Bizde yok" derken, İşiten'in; "Çoklu flört bende de yok" demesi ortalığı karıştırdı.

Oğuzhan Uğur, Melis İşiten'in telefonunda birden fazla erkeğin mesajlarını gördüğünü belirtti. Ardından Melis İşiten de 'çoklu flört' iddiasını kabul etmek durumunda kalarak; "Aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekar insanlar istediği kadar flört edebilir" dedi.

İşiten konuşmasının devamında "Sevgilim olsa böyle şeyler hiç olmayacak" derken Oğuzhan Uğur şaşırdı.

"BU KONUYU KAPATMAK İSTİYORUM"

Uğur programın devamında "Baba bu kumandalı arabayı istiyorum. Alıyorsun. Yanındaki çocuk başkasıyla geçerken böyle bakıyorsun" diyen Oğuzhan Uğur'a, Melis İşiten "Almıyorum, almıyorum. Araba galerisindeymişim gibi düşün" yanıtını verdi.

Melis İşiten "Bu konuyu kapatmak istiyorum" dese de Uğur konuyu uzattı.

Melis İşiten'in bu açıklaması X'te eleştiri topladı.