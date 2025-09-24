Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar...

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Deha dizisinde İmre karakterine hayat vermişti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de dergi çekimi için verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in birbirinden iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.