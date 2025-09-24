MAGAZİN

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar...

Son olarak Aras Bulut İynemli ile başrolünü paylaştığı Deha dizisindeki İmre karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Melis Sezen bir dergi çekimi için kamera karşısına geçti. Peş peşe cesur pozlar veren Sezen'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar...
Öznur Yaslı İkier

Caner Cindoruk ve Cansu Dere'nin başrolünde yer aldığı Sadakatsiz dizisindeki rolüyle büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen son olarak Deha dizisinde İmre karakterine hayat vermişti.

Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlü isim şimdi de dergi çekimi için verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar... 1

YORUM YAĞDI

Melis Sezen'in birbirinden iddialı pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar... 2

Ünlü isme sosyal medyada; 'çok güzelsin', 'dünya güzeli', 'ne yapsa yakışıyor' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar... 3

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar... 4

Melis Sezen dergi çekimi için kamera karşısına geçti! Peş peşe cesur pozlar... 5

Melis Sezen
