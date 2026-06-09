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Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! 'Gecenin büyüsü' pozları gündemde

Son dönemde başrolünde yer aldığı Delikanlı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Melis Sezen dizisinin final yapmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye başladı. Sezen 'Gecenin büyüsü' notunu düştüğü iddialı pozlarıyla beğeni topladı.

Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! 'Gecenin büyüsü' pozları gündemde
Öznur Yaslı İkier

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı.

Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! Gecenin büyüsü pozları gündemde 1

Melis Sezen şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim yatağın içine oturup verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! Gecenin büyüsü pozları gündemde 2

YORUM YAĞDI

Genç oyuncu peş peşe yayınladığı karelere 'Gecenin büyüsü' notunu düştü.

Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! Gecenin büyüsü pozları gündemde 3

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Maşallah sana, 'Harika görünüyor', 'Yeni saç kesimine bayıldım sana çok yakışmış', 'Sen büyüleyicisin' gibi yorumlar yapıldı.

Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! Gecenin büyüsü pozları gündemde 4

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
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