Melis Sezen eteğini sıyırıp yatağa uzandı! 'Gecenin büyüsü' pozları gündemde

'Sadakatsiz' dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Melis Sezen son olarak Delikanlı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıktı.

Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci ile başrolü paylaşan Melis Sezen'in bu projesi maalesef uzun soluklu olmadı. Delikanlı dizisi erken final yaparak ekran macerasını noktaladı.

Melis Sezen şimdi de sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Her adımı adeta olay olan ünlü isim yatağın içine oturup verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

YORUM YAĞDI

Genç oyuncu peş peşe yayınladığı karelere 'Gecenin büyüsü' notunu düştü.

Melis Sezen'e sosyal medyada; 'Maşallah sana, 'Harika görünüyor', 'Yeni saç kesimine bayıldım sana çok yakışmış', 'Sen büyüleyicisin' gibi yorumlar yapıldı.