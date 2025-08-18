MAGAZİN

Melis Sezen'in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı

Son olarak “Deha” dizisinde İmre karakteriyle ekranda olan Melis Sezen, katıldığı bir etkinlikte giydiği ekoseli mini elbise ile sosyal medyada gündem oldu; paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Melis Sezen'in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı
Kubra Akalın

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisindeki Derin rolüyle yıldızı parlayan Melis Sezen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.2024–2025 sezonunda Show TV’nin “Deha” dizisinde İmreye hayat veren güzel oyuncu tarzıyla da adından söz ettiriyor.

Son olarak ekoseli derin dekolteli elbise kombiniyle poz veren Melis Sezen hayranlarını mest etti.

Melis Sezen in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı 1

Elbisesi çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyada beğeni topladı.

Melis Sezen in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı 2

MELİS SEZEN KAÇ YAŞINDA?

İlk oyunculuk deneyimini Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile yaşayan Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

Melis Sezen in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı 3
Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.

Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
