Melis Sezen'in derin dekolteli ekoseli elbisesi çok beğenildi! Pozlara beğeni yağdı

Kanal D’nin “Sadakatsiz” dizisindeki Derin rolüyle yıldızı parlayan Melis Sezen paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.2024–2025 sezonunda Show TV’nin “Deha” dizisinde İmreye hayat veren güzel oyuncu tarzıyla da adından söz ettiriyor.
Son olarak ekoseli derin dekolteli elbise kombiniyle poz veren Melis Sezen hayranlarını mest etti.
Elbisesi çok beğenilen Melis Sezen sosyal medyada beğeni topladı.
İlk oyunculuk deneyimini Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile yaşayan Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.
Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
Sezen, 2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e girdi.
