Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan'ı paylaştı! 'Annesine benziyor'

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti.

Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamıştı.

Şimdilerde eşi ve oğluyla tatilde olan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım geldi. Monaco'daki tatillerinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, "Mutluluk parçaları" notunu düştü.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Melisa Aslı Pamuk'un oğlu Mylan'ı herkes annesine benzetti.