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Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan'ı paylaştı! 'Annesine benziyor'

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu eşi Yusuf Yazıcı'nın mutlu evlilikleri devam ediyor. Şimdilerde tatil için Monaco'da olan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım geldi. Oğlu Mylan'ın son halini paylaşan güzel oyuncunun karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan'ı paylaştı! 'Annesine benziyor'
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine girmişti.

Çift 29 Ocak tarihinde de ilk defa anne baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan ı paylaştı! Annesine benziyor 1

Anne olduktan sonra ilk paylaşımını yapan güzel oyuncu, bebeklerinin isminin 'Mylan Yazıcı' olduğunu açıklamıştı.

Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan ı paylaştı! Annesine benziyor 2

Şimdilerde eşi ve oğluyla tatilde olan Melisa Aslı Pamuk'tan yeni paylaşım geldi. Monaco'daki tatillerinden fotoğraflar paylaşan güzel oyuncu, "Mutluluk parçaları" notunu düştü.

Melisa Aslı Pamuk 7 aylık oğlu Mylan ı paylaştı! Annesine benziyor 3

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Melisa Aslı Pamuk'un oğlu Mylan'ı herkes annesine benzetti.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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