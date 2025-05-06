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Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğulları Mylan'ı ilk kez gösterdi! Şampiyonluk kutlamasında...

2024'te evlenen, ocak ayında oğulları Mylan'ı kucaklarına alan Yusuf Yazıcı ile Melisa Aslı Pamuk; çocuklarının yüzünü ilk kez gösterdi. Melisa Aslı Pamuk Olympiakos’a transfer olan eşi Yusuf Yazıcı'yı şampiyonlukta yalnız bırakmadı.

Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı oğulları Mylan'ı ilk kez gösterdi! Şampiyonluk kutlamasında...
Kubra Akalın

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz yıl mayıs ayında sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen çift fotoğraflarını paylaşınca evlendikleri ortaya çıktı kısa süre sonra ise hamilelik haberi geldi.

2011 Türkiye Güzeli Melisa Aslı Pamuk nikahtan aylar sonra bebek müjdesi verdi. Ünlü oyuncu, 29 Ocak tarihinde anne oldu. Yusuf Yazıcı, oğlunun kendi doğum gününde dünyaya geldiğini “En güzel doğum günü hediyesi” sözleriyle duyurdu.

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Bebeğin yüzünü göstermeyen Pamuk, oğlunun adının Mylan olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta oğlunu paylaşan Pamuk yine yüzünü göstermemişti. Mylan'ın 3 aylık olduğunu duyuran ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü ilk kez maçta gösterdi.

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Sezon başında Olympiakos'a transfer olan Yusuf Yazıcı, takımıyla ilk yılında şampiyonluk yaşadı. Yazıcı bu mutlu günü sosyal medya hesabından paylaştı.

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Oğluyla ve eşiyle pozlarını paylaşan Yusuf Yazıcı'ya beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı
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